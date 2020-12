Future USA deboli in attesa novità piano stimoli (Di lunedì 7 dicembre 2020) (Teleborsa) – I Future USA procedono sottotono ad inizio settimana, in attesa della partenza di Wall Street, che al momento di prevede prudente a causa del dilagare dei contagi di Covid. In assenza di particolari dati macro, l’attenzione si concentra an che sul nuovo piano di stimoli, che il Congresso sembra pronto ad approvare, e sulle relazioni diplomatiche USA-Cina nell’era Biden. Il contratto sul Dow Jones segna un ribasso dello 0,29% a 30.139 punti, quello sullo S&P 500 dello 0,19% a 3.690. Tiene meglio il Nasdaq con un +0,09% a 12.536 punti. Leggi su quifinanza (Di lunedì 7 dicembre 2020) (Teleborsa) – IUSA procedono sottotono ad inizio settimana, indella partenza di Wall Street, che al momento di prevede prudente a causa del dilagare dei contagi di Covid. In assenza di particolari dati macro, l’attenzione si concentra an che sul nuovodi, che il Congresso sembra pronto ad approvare, e sulle relazioni diplomatiche USA-Cina nell’era Biden. Il contratto sul Dow Jones segna un ribasso dello 0,29% a 30.139 punti, quello sullo S&P 500 dello 0,19% a 3.690. Tiene meglio il Nasdaq con un +0,09% a 12.536 punti.

I Future USA procedono sottotono ad inizio settimana, in attesa della partenza di Wall Street, che al momento di prevede prudente a causa ...

Mercati Usa – Previsto avvio positivo nonostante non farm payroll sotto le attese

I futures sull’azionario Usa guadagnano lo 0,3-0,4%, preannunciando una partenza positiva a Wall Street dopo la diffusione dei dati di novembre sul mercato del lavoro a stelle e strisce. Ieri i princi ...

I Future USA procedono sottotono ad inizio settimana, in attesa della partenza di Wall Street, che al momento di prevede prudente a causa ...I futures sull’azionario Usa guadagnano lo 0,3-0,4%, preannunciando una partenza positiva a Wall Street dopo la diffusione dei dati di novembre sul mercato del lavoro a stelle e strisce. Ieri i princi ...