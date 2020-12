Frecciatine sui social tra Iconize ed Elettra Lamborghini? Le Stories che non lasciano dubbi (Di martedì 8 dicembre 2020) Elettra Lamborghini e Iconize sono amici di vecchia data, o almeno fino a qualche tempo fa, quando quest’ultimo ammise di aver finto un’aggressione omofoba. L’influencer chiese, in seguito, a Barbara d’Urso la possibilità di spiegarsi e scusarsi per il gesto che aveva gettato ombra sulle vere aggressioni a stampo omofobico. Nel corso dell’intervista a Live – Non è la d’Urso, Iconize ha avuto occasione di parlare anche del suo rapporto con Elettra Lamborghini, della quale aveva detto: “Elettra nel mio privato mi sta vicino e si preoccupa per me. Mi ha suggerito lei di iniziare un percorso e quindi tutte queste storie sono montate ad hoc. Lei la sento sempre.” Elettra, dal canto suo, aveva replicato con un freddo e rassegnato: “Mah”, un ... Leggi su trendit (Di martedì 8 dicembre 2020)sono amici di vecchia data, o almeno fino a qualche tempo fa, quando quest’ultimo ammise di aver finto un’aggressione omofoba. L’influencer chiese, in seguito, a Barbara d’Urso la possibilità di spiegarsi e scusarsi per il gesto che aveva gettato ombra sulle vere aggressioni a stampo omofobico. Nel corso dell’intervista a Live – Non è la d’Urso,ha avuto occasione di parlare anche del suo rapporto con, della quale aveva detto: “nel mio privato mi sta vicino e si preoccupa per me. Mi ha suggerito lei di iniziare un percorso e quindi tutte queste storie sono montate ad hoc. Lei la sento sempre.”, dal canto suo, aveva replicato con un freddo e rassegnato: “Mah”, un ...

