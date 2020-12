Frasi belle | vediamo le migliori di oggi 7 Dicembre

Leggi su giornal

(Di lunedì 7 dicembre 2020)– Ci sono, scritti, aforismi talmente belli da toccare il cuore di chi legge. Lesono quelleche toccano la sensibilità del lettore, sono quelle in grado di scatenare qualcosa di inaspettato, di nuovo, di emozionante.insieme le più. Il piacere più grande nella vita è fare ciò che le persone dicono che non puoi fare. (Walter Bagehot) Sono grato a tutte quelle persone che mi hanno detto di no. È grazie a loro se sono quel che sono. (Albert Einstein) Non è la specie più forte o la più intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento. (Charles Darwin) L’unico vero errore è quello da cui non impariamo nulla. (Henry Ford) La vita è così breve che non c’è ...