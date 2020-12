Francia: attacco a Nizza, principale sospetto non risponde a inquirenti (Di lunedì 7 dicembre 2020) Parigi, 7 dic. (Adnkronos) - Non ha risposto alle domande degli inquirenti Brahim Aoussaoui, il principale sospetto per l'attacco alla Basilica di Nizza, costato la vita a tre persone il 29 ottobre, che ieri è stato interrogato in ospedale. Lo riferisce l'emittente 'Bfmtv', ricordando che il giovane tunisino è stato rinviato a giudizio per "omicidio in collegamento con un'orgaNizzazione terroristica" e "partecipazione a un'associazione terroristica criminale". Aoussaoui è ancora ricoverato in ospedale, ma si trova in custodia cautelare. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 7 dicembre 2020) Parigi, 7 dic. (Adnkronos) - Non ha risposto alle domande degliBrahim Aoussaoui, ilper l'alla Basilica di, costato la vita a tre persone il 29 ottobre, che ieri è stato interrogato in ospedale. Lo riferisce l'emittente 'Bfmtv', ricordando che il giovane tunisino è stato rinviato a giudizio per "omicidio in collegamento con un'orgazione terroristica" e "partecipazione a un'associazione terroristica criminale". Aoussaoui è ancora ricoverato in ospedale, ma si trova in custodia cautelare.

Scatta l'allarme jihadista in vista del Natale: terroristi pronti a colpire in Europa

Le vacanze di Natale saranno contrassegnato quest'anno dall'emergenza coronavirus e dalle limitazioni anti contagio. Le festività però saranno immuni dall'emergenza terrorismo? Difficile da sapere. Gl ...

