Francesco Oppini: stasera potrebbe rientrare nella Casa del Grande Fratello (Di lunedì 7 dicembre 2020) Francesco Oppini è stato uno dei personaggi più amati di questa edizione del Grande Fratello Vip. Venerdì sera ai concorrenti è stata data la possibilità di scegliere se continuare il gioco, che è stato prolungato fino all'8 Febbraio, o lasciare la Casa. Francesco ha scelto di lasciare la Casa più spiata d'Italia. In Casa il figlio della bellissima Alba Parietti ha legato in modo particolare con Tommaso Zorzi. Quest'ultimo non ha preso di buon grado la decisione dell'amico, infatti ne è nato un dramma già in diretta. Tommaso sta passando momenti difficili, ha un carattere particolare, ed ha visto la decisione di Oppini come una sorta di abbandono. Proprio ieri Tommaso ha fatto una rivelazione shock. In un discorso con l'amica Stefania ...

