Francesco Oppini: età, lavoro, fidanzata, Instagram, Luana – Tutto su di lui (Di lunedì 7 dicembre 2020) Francesco Oppini è uno dei grandi protagonisti di questa edizione del Grande Fratello Vip. Francesco Maria Oppini nasce a Torino il 6 Aprile 1982 sotto il segno dell’ Ariete, nato da Alba Parietti e Franco. Il giovane ha attualmente due lavori: lavora come rivenditore di auto e al tempo stesso come commentatore sportivo. Il ragazzo è un grandissimo tifoso della Juventus. Ha 38 anni ed è alto 1 metro ed 89 centimetri. Nella sua vita Francesco ha avuto delle storie assolutamente importanti: la prima a 19 anni con l’ex letterina Alessia Fabiani, la seconda con Luana la quale purtroppo è stata vittima ed è deceduta di un gravissimo incidente d’auto e poi l’ultima con Francesca Gottardi (relazione durata 7 anni). Attualmente Francesco è fidanzatissimo con Cristina ... Leggi su giornal (Di lunedì 7 dicembre 2020)è uno dei grandi protagonisti di questa edizione del Grande Fratello Vip.Marianasce a Torino il 6 Aprile 1982 sotto il segno dell’ Ariete, nato da Alba Parietti e Franco. Il giovane ha attualmente due lavori: lavora come rivenditore di auto e al tempo stesso come commentatore sportivo. Il ragazzo è un grandissimo tifoso della Juventus. Ha 38 anni ed è alto 1 metro ed 89 centimetri. Nella sua vitaha avuto delle storie assolutamente importanti: la prima a 19 anni con l’ex letterina Alessia Fabiani, la seconda conla quale purtroppo è stata vittima ed è deceduta di un gravissimo incidente d’auto e poi l’ultima con Francesca Gottardi (relazione durata 7 anni). Attualmenteè fidanzatissimo con Cristina ...

mattino5 : Il dolce risveglio di Tommaso Zorzi e Francesco Oppini in diretta dalla casa del #GFVIP #Mattino5 - Debina87 : RT @GretaSmara: Giacomo Urtis sotto a un treno per Tommaso Zorzi che a sua volta è sotto un treno per Francesco Oppini che a sua volta è to… - SamanthaFerro4 : RT @____Angii: “Hai due cogl*oni grandi come una casa, TIRALI FUORI. Spacca tutto perché TU PUOI SPACCARE TUTTO.” Francesco Oppini prima d… - vashappenin432 : RT @magicawaitsforu: Alba e la fidanzata di Francesco sono completamente fuori di testa e Francesco dovrebbe solo scappare con il quad di N… - SamanthaFerro4 : RT @milesoffreedom_: Tommaso: 'Me la devo far passare veloce e sperare di non giocarmi il rapporto con lui' #GFVIP Intanto Francesco Maria… -