Forbici su Dna contro anemia e talassemia | primo paziente italiano trattato al Bambin Gesù

(Di lunedì 7 dicembre 2020) La tecnica CRISPR/Cas9, la cosiddetta forbice molecolare del Dna, può correggere i difetti genetici alla base difalciforme. Lo affermano i risultati preliminari di una sperimentazione, che ha appena visto ilanche in Italia, all’ospedale, presentati al Congresso della Società Americana di Ematologia. “L’editing rappresenta potenzialmente una rilevante opzione curativa per i pazienti con emoglobinopatie - spiega Franco Locatelli, direttore del Dipartimento di Oncoematologia del- Normalmente questi pazienti trovano nel trapianto di midollo la principale soluzione”. L’editing del genoma con il sistema CRISPR/Cas9 è una tecnologia innovativa che funziona come un ...