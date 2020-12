Fontana contro nuovo Dpcm | “Provvedimenti folli”

Leggi su quotidianpost

(Di lunedì 7 dicembre 2020) “Adottano provvedimenti folli, non possiamo cambiare regole ogni 3 settimane.” Così afferma a Libero il governatore della Lombardia Attilio. “Dal punto di vista epidemiologico non ha senso che sia considerato sicuro muoversi per le visite nel proprio Comune e sia definito pericoloso andare a trovare qualcuno che abita nel paese di fianco. Mi auguro che il Parlamento abbia un sussulto e sistemi questa norma, che mi sembra veramente una sciocchezza. Siamo ancora in tempo. Ho chiesto al premier Conte di intervenire”. Queste le parole di Attiliosulche ha destato tante lamentele da parte dei vari governatori. A non convincerlo, spiega il presidente lombardo, è “innanzitutto il metodo. Ci era stato detto che avremmo ricevuto una copia dele che poi l’avremmo discussa ...