Fonseca: “Gli allenatori italiani tatticamente insuperabili, possono lavorare ovunque” (Di lunedì 7 dicembre 2020) Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha rilasciato una lunga intervista a The Athletic di cui si riporta un estratto. Con José Mourinho è cambiata la mentalità degli allenatori portoghesi. Ha avuto molto successo all’estero. La squadra che ho visto con maggior piacere è il Barcellona di Guardiola, mi piacciono i cambiamenti che ha fatto. Da un punto di vista tecnico-tattico, non esiste un campionato come la Serie A: ci sono squadre che cominciano con un sistema e finiscono con un altro, cambiano tantissime volte nella stessa partita e nel corso della stagione, quindi quando ci giochi contro è diverso. Non parlo solo del sistema, ma anche delle strategie che ci sono. tatticamente gli allenatori italiani sono preparatissimi, per questo il calcio qui è tosto. Quando gli italiani vanno ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 7 dicembre 2020) Paulo, allenatore della Roma, ha rilasciato una lunga intervista a The Athletic di cui si riporta un estratto. Con José Mourinho è cambiata la mentalità degliportoghesi. Ha avuto molto successo all’estero. La squadra che ho visto con maggior piacere è il Barcellona di Guardiola, mi piacciono i cambiamenti che ha fatto. Da un punto di vista tecnico-tattico, non esiste un campionato come la Serie A: ci sono squadre che cominciano con un sistema e finiscono con un altro, cambiano tantissime volte nella stessa partita e nel corso della stagione, quindi quando ci giochi contro è diverso. Non parlo solo del sistema, ma anche delle strategie che ci sono.glisono preparatissimi, per questo il calcio qui è tosto. Quando glivanno ...

OfficialASRoma : “L’arbitraggio? Gli episodi parlano da soli”. Paulo Fonseca al termine di #RomaSassuolo ?? - napolista : Fonseca: “Gli allenatori italiani tatticamente insuperabili, possono lavorare ovunque” L’intervista a The Athletic:… - RealHumanBean_7 : Ho rivisto il video dell'espulsione di Fonseca e che dire, sono veramente pieno di questi arbitri falliti che vedon… - ricardorubio44 : ROMA 0-0 SASSUOLO Meglio la squadra di Fonseca con 10 uomini che con 11. Costruzione 3+1 con Gonzalo Villar che si… - nikita82roma : @exsebio a me non sembra che Fonseca abbia fatto chissà cosa, a meno che non gli ha insultato i parenti per 7 gener… -

Ultime Notizie dalla rete : Fonseca “Gli SNAI – Serie A: Juve-Torino, derby da «1» fissoRoma-Sassuolo, sfida Over con Fonseca favorito Fortune Italia