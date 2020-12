Fondo nuove competenze | Catalfo | “Vodafone prima grande impresa in Italia ad accedere”

d_sambugaro : RT @cominandpa: .@VodafoneMediaIT è la prima grande impresa italiana ad accedere al Fondo Nuove Competenze @ANPALgov. Un’iniziativa che si… - marcosarto_ : RT @VodafoneMediaIT: .@VodafoneIT accelera sulle #competenzedigitali e avvia un piano straordinario di formazione aperto a tutti i 6mila di… - gcomin : RT @cominandpa: .@VodafoneMediaIT è la prima grande impresa italiana ad accedere al Fondo Nuove Competenze @ANPALgov. Un’iniziativa che si… - sud_delmondo : RT @dariodivico: Vodafone Italia ha lanciato un piano straordinario di formazione per tutti i 6 mila dipendenti. E' la prima grande impresa… - Ikaroixxx : RT @VodafoneMediaIT: .@VodafoneIT accelera sulle #competenzedigitali e avvia un piano straordinario di formazione aperto a tutti i 6mila di… -

Ultime Notizie dalla rete : Fondo nuove

Il Messaggero

(Teleborsa) - "È di oggi la notizia che Vodafone è la prima grande impresa in Italia ad accedere al Fondo nuove competenze. E lo fa avviando, già da metà dicembre, un piano straordinario di 300mila or ...Ha preso il via il 4 dicembre la seconda fase del procedimento Fondo Sostegno Affitti (FSA-covid2), la misura per il sostegno al pagamento dell’affitto per la casa di residenza dedicato alle famiglie ...