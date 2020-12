Foggia-Palermo, le pagelle dei quotidiani: rosanero impalpabili, Saraniti e Floriano non pungono (Di lunedì 7 dicembre 2020) Un 2-0 amaro in quel di Foggia con il Palermo che fa un passo indietro.Una sconfitta arrivata su un campo pesante in tutti i sensi, ma la prestazione della compagine di Roberto Boscaglia è stata davvero deludente. Unica occasione da rete degna di nota il palo colpito da Roberto Floriano nel corso del primo tempo, poi praticamente il nulla. I rosanero sono stati poco aggressivi e in diverse circostanze non hanno messo l giusta grinta, adesso si punta alla partita contro la Casertana per ritornare al successo e scacciare i malumori.Mediagol.it vi propone i voti dei quotidiani ai calciatori rosanero e al coach gelese.IL GIORNALE DI SICILIAPelagotti 5,5; Accardi 5,5, Somma 5, Marconi 5,5, Crivello 5,5; Odjer 5,5, Broh 5; Kanoute 6, Luperini 5, Floriano 5 ; ... Leggi su mediagol (Di lunedì 7 dicembre 2020) Un 2-0 amaro in quel dicon ilche fa un passo indietro.Una sconfitta arrivata su un campo pesante in tutti i sensi, ma la prestazione della compagine di Roberto Boscaglia è stata davvero deludente. Unica occasione da rete degna di nota il palo colpito da Robertonel corso del primo tempo, poi praticamente il nulla. Isono stati poco aggressivi e in diverse circostanze non hanno messo l giusta grinta, adesso si punta alla partita contro la Casertana per ritornare al successo e scacciare i malumori.Mediagol.it vi propone i voti deiai calciatorie al coach gelese.IL GIORNALE DI SICILIAPelagotti 5,5; Accardi 5,5, Somma 5, Marconi 5,5, Crivello 5,5; Odjer 5,5, Broh 5; Kanoute 6, Luperini 5,5 ; ...

