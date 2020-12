Focus su riapertura palestre a gennaio in zona gialla | cosa sappiamo

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Servono necessariamente chiarimenti per quanto concerne la questione della. Nel corso del fine settimana, più in particolare, ho provato a fare delle previsioni in base a quanto contenuto nel DPCM. La questione, tutto sommato, è di facile lettura, in quanto l’attuale decreto che non sblocca la situazione va sostanzialmente in scadenza il prossimo 15e in tanti danno per scontato che da quel giorno potranno automaticamente riaprire le attività. Ci sono almeno tre aspetti da prendere in esame oggi 7 dicembre. Possibileil 15: tre cose da aggiungere Il primo aspetto sul quale voglio concentrarmi stamane si focalizza sulle parole del Ministro Spadafora, che trovate anche all’interno della sua pagina Facebook. A suo dire, prima ...