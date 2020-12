**Fisco: da domani cashback, vale anche da benzinaio** (Di lunedì 7 dicembre 2020) Roma, 7 dic. (Adnkronos) - Da oggi si possono attivare le carte su IO. Da domani parte l'extra cashback di Natale. anche dal benzinaio si potrà avere il 10% di cashback. Quindi uno sconto sulla benzina del 10%. Il rimborso è fino a 150 euro in un solo mese a persona. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 7 dicembre 2020) Roma, 7 dic. (Adnkronos) - Da oggi si possono attivare le carte su IO. Daparte l'extradi Natale.dal benzinaio si potrà avere il 10% di. Quindi uno sconto sulla benzina del 10%. Il rimborso è fino a 150 euro in un solo mese a persona.

TV7Benevento : **Fisco: da domani cashback, vale anche da benzinaio**... - Profilo3Marco : RT @rtl1025: ?? A #nonstopnews parliamo del #cashback sperimentale di #Natale, al via da domani. Ospite in diretta Laura Del Santo, dottore… - rtl1025 : ?? A #nonstopnews parliamo del #cashback sperimentale di #Natale, al via da domani. Ospite in diretta Laura Del Sant… - saverio_64 : Mando mia figlia dal parrucchiere con il mio bancomat (ovviamente)...”non ho il pos bella puoi passare domani tranq… - guglielmomeardi : @NicolaMelloni Giusta la ridistribuzione. Il mio punto è la temporalità: una tassa ora 1) toglie soldi oggi per un… -

Ultime Notizie dalla rete : **Fisco domani Fisco: da domani cashback, vale anche da benzinaio Trend-online.com Sconti per chi paga in contanti, la risposta di alcuni negozianti contro il cashback

Il bonus cashback di Natale piace a tutti? Non proprio. Se nelle ultime ore molti utenti hanno provveduto a registrarsi all’app IO per poter accedere al rimborso per gli acquisti con carta e bancomat ...

Fisco, a Palermo l'inaugurazione del primo cantiere nato col superbonus 110%

Sara inaugurato domani il primo cantiere nato con l'introduzione del provvedimento del superbonus 110%, nella città di Palermo. Alla cerimonia, organizzata dalla Cna di Palermo insieme alla Cna Costru ...

Il bonus cashback di Natale piace a tutti? Non proprio. Se nelle ultime ore molti utenti hanno provveduto a registrarsi all’app IO per poter accedere al rimborso per gli acquisti con carta e bancomat ...Sara inaugurato domani il primo cantiere nato con l'introduzione del provvedimento del superbonus 110%, nella città di Palermo. Alla cerimonia, organizzata dalla Cna di Palermo insieme alla Cna Costru ...