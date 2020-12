Fiorentina, infortunio per Castrovilli: tegola contro il Genoa (Di lunedì 7 dicembre 2020) Si sta giocando l’ultimo match della decima giornata del campionato di Serie A, la Fiorentina deve fare i conti con un infortunio per il centrocampista Castrovilli. I viola sono in campo contro il Genoa, si stanno affrontando due squadre che hanno iniziato la stagione in modo negativo, la classifica è deludente ed al momento l’obiettivo è la salvezza, con i rossoblu in una situazione drammatica. L’infortunio di Castrovilli Il centrocampista Castrovilli è stato costretto a lasciare il campo dopo appena 41 minuti, al suo posto è entrato Bonaventura. La causa dello stop è stata una botta, l’impatto con Radovanovic è stato durissimo. Le condizioni del calciatore verranno valutate meglio nelle prossime ore. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 7 dicembre 2020) Si sta giocando l’ultimo match della decima giornata del campionato di Serie A, ladeve fare i conti con unper il centrocampista. I viola sono in campoil, si stanno affrontando due squadre che hanno iniziato la stagione in modo negativo, la classifica è deludente ed al momento l’obiettivo è la salvezza, con i rossoblu in una situazione drammatica. L’diIl centrocampistaè stato costretto a lasciare il campo dopo appena 41 minuti, al suo posto è entrato Bonaventura. La causa dello stop è stata una botta, l’impatto con Radovanovic è stato durissimo. Le condizioni del calciatore verranno valutate meglio nelle prossime ore. L'articolo CalcioWeb.

