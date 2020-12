Fiorentina-Genoa, soddisfazione Prandelli: “Un pari che vale una vittoria, ora il vento è cambiato” (Di martedì 8 dicembre 2020) "Deve cambiare il vento con questo gol anzi probabilmente, è già cambiato".Ha esordito così il tecnico della Fiorentina, Cesare Prandelli, intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della gara pareggiata contro il Genoa tra le mura dello stadio "Artemio Franchi": "Non meritavamo di perdere, la squadra soprattutto nel secondo tempo mi è piaciuta, mentre nel primo siamo stati un po' lenti a impostare. Prendiamoci questo punto per il morale, per noi vale come una vittoria. E' un aspetto che pesa parecchio. Quando parti con certe aspettative e poi ti ritrovi lì, devi essere bravo a lavorare in modo diverso. Sono qui da 2-3 settimane, non posso fare miracoli e mettere insieme una squadra in così poco tempo è difficile. Rispetto a prima, ora dobbiamo creare gioco, ma stasera ho visto ... Leggi su mediagol (Di martedì 8 dicembre 2020) "Deve cambiare ilcon questo gol anzi probabilmente, è già cambiato".Ha esordito così il tecnico della, Cesare, intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della gara pareggiata contro iltra le mura dello stadio "Artemio Franchi": "Non meritavamo di perdere, la squadra soprattutto nel secondo tempo mi è piaciuta, mentre nel primo siamo stati un po' lenti a impostare. Prendiamoci questo punto per il morale, per noicome una. E' un aspetto che pesa parecchio. Quando parti con certe aspettative e poi ti ritrovi lì, devi essere bravo a lavorare in modo diverso. Sono qui da 2-3 settimane, non posso fare miracoli e mettere insieme una squadra in così poco tempo è difficile. Rispetto a prima, ora dobbiamo creare gioco, ma stasera ho visto ...

GenoaCFC : ? RISULTATO FINALE: #FiorentinaGenoa 1??-1?? Il Genoa passa in vantaggio con #Pjaca, ma allo scadere la Fiorentina… - SkySport : FIORENTINA-GENOA 1-1 Risultato finale ? ? #Pjaca (89') ? #Milenkovic (90+8') ? ? - Mediagol : #Fiorentina-#Genoa, Maran: 'Il Covid ci ha destabilizzati, ripartiamo da questa prestazione' - loris_assi : RT @OptaPaolo: 97:13 - Quello di Nikola #Milenkovic (97:13) contro il #Genoa è il gol più tardivo della #Fiorentina in #SerieA dalla rete d… - zazoomblog : Finale per cuori forti pareggio fra Fiorentina e Genoa - #Finale #cuori #forti #pareggio -