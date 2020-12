Fiorentina-Genoa, big-match di bassa classifica: le probabili formazioni (Di lunedì 7 dicembre 2020) Nell’ultimo match di questo turno di campionato, ovvero nel “Monday Night”, si confrontano due compagini storiche del nostro Paese. Sul finire del primo decennio degli anni 2000 queste due squadre erano spesso in lotta per i piani alti. Lotta che ha visto il suo massimo nel 2008/2009 quando la posta in palio era l’accesso alla Champions League. Fiorentina-Genoa di questa sera, invece, dovrà togliere dalle sabbie mobili della bassa classifica uno tra Cesare Prandelli, appena tornato a Firenze, e Rolando Maran, sempre più in bilico sotto alla Laterna rossoblu. È un vero e proprio big-match della bassa classifica di Serie A. Lotta per la salvezza In questa stagione entrambi i club hanno riportato diverse difficoltà. Rolando Maran ha dovuto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 7 dicembre 2020) Nell’ultimodi questo turno di campionato, ovvero nel “Monday Night”, si confrontano due compagini storiche del nostro Paese. Sul finire del primo decennio degli anni 2000 queste due squadre erano spesso in lotta per i piani alti. Lotta che ha visto il suo massimo nel 2008/2009 quando la posta in palio era l’accesso alla Champions League.di questa sera, invece, dovrà togliere dalle sabbie mobili dellauno tra Cesare Prandelli, appena tornato a Firenze, e Rolando Maran, sempre più in bilico sotto alla Laterna rossoblu. È un vero e proprio big-delladi Serie A. Lotta per la salvezza In questa stagione entrambi i club hanno riportato diverse difficoltà. Rolando Maran ha dovuto ...

