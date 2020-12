Fiorentina-Genoa 7 dicembre ore 20 | 45 | formazioni ufficiali | quote | pronostici | viola in campo con Callejon | Ribery e Vlahovic

Leggi su infobetting

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Tra le squadre coinvolte nella lotta salvezza c’è anche la, che dall’arrivo di Prandelli in panchina non ha al momento ottenuto benefici. Il nuovo tecnico ha raccolto finora due sconfitte in campionato contro Benevento e Milan e anche il successo in coppa Italia contro l’Udinese è arrivata soltanto ai supplementari. E’ un vero e InfoBetting: Scommesse Sportive e