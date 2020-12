Fiorentina Genoa 0-0 LIVE: Bonaventura spreca il vantaggio (Di lunedì 7 dicembre 2020) Allo stadio Franchi, il match valido per la 10ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Fiorentina e Genoa: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “Franchi”, Fiorentina e Genoa si affrontano nel match valido per la 10ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Fiorentina Genoa 0-0 MOVIOLA 1? Inizio primo tempo – Comincia la sfida del Franchi tra Fiorentina e Genoa 12? Brivido Genoa – Pulgar mette un pallone invitante al centro dell’area, Masiello i suoi da un’azione pericolosa 15? Ammonito Pulgar – Il centrocampista della Fiorentina stende Pellegrini involato in porta 17? Occasione Genoa – Scamacca, innescato in profondità da ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 7 dicembre 2020) Allo stadio Franchi, il match valido per la 10ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Franchi”,si affrontano nel match valido per la 10ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 1? Inizio primo tempo – Comincia la sfida del Franchi tra12? Brivido– Pulgar mette un pallone invitante al centro dell’area, Masiello i suoi da un’azione pericolosa 15? Ammonito Pulgar – Il centrocampista dellastende Pellegrini involato in porta 17? Occasione– Scamacca, innescato in profondità da ...

milanista81 : Ho visto il primo tempo di Fiorentina Genoa. Inguardabili entrambe. Spero vadano in B - ma_liguori : RT @pianetagenoa: LIVE VIDEO - Fiorentina-Genoa, La Voce del Patrone Rossoblù: commento nell'intervallo - - mignolodanese : @augustociardi75 Ma veramente ti sei visto Fiorentina-Genoa? Ti passo l'account Netflix? - augustociardi75 : La cosa più bella di #FiorentinaGenoa è stato l'intervallo. Ok, il #Genoa ha mille problemi, Preziosi fa e disfa la… - russocarmine95 : RT @SantucciFulvio: Fiorentina e Genoa forse non sono arrivate a 5 tiri in porta complessivi in tre stagioni di confronti al Franchi -