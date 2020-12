Finiscono con la macchina fuori strada: paura per due ragazzi (FOTO) (Di lunedì 7 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSolo tanta paura nel pomeriggio di oggi sulla strada provinciale per Sant’Angelo a Cupolo a poche centinaia di metri da via Aldo Moro di Benevento. Per cause in corso di accertamento il conducente di una Fiat Cinquecento ha perso il controllo del mezzo ed ha terminato la propria corsa in un vallone sottostante la sede stradale, fortunatamente poco profondo. Nè il conducente nè il passeggero a bordo hanno riportato traumi, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per recuperare il mezzo incidentato e mettere in Sicurezza l’area. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 7 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSolo tantanel pomeriggio di oggi sullaprovinciale per Sant’Angelo a Cupolo a poche centinaia di metri da via Aldo Moro di Benevento. Per cause in corso di accertamento il conducente di una Fiat Cinquecento ha perso il controllo del mezzo ed ha terminato la propria corsa in un vallone sottostante la sedele, fortunatamente poco profondo. Nè il conducente nè il passeggero a bordo hanno riportato traumi, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per recuperare il mezzo incidentato e mettere in Sicurezza l’area. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Ultime Notizie dalla rete : Finiscono con Rapina ed estorsione con metodo mafioso a Latina: in 5 finiscono in manette IlFaroOnline.it Il virus e i senza dimora. Che fare?

Che il problema riguardi tutti, mai come oggi dovrebbe essere perfino superfluo spiegarlo. Le decine di migliaia di persone che oggi in Italia non hanno una casa in cui restare non possono più essere ...

Finisce con l’auto nel torrente in piena lui riesce a salvarsi per un soffio

Esce dal mezzo pochi istanti prima che la corrente lo trascini via: «Ho avuto paura, ma tutto sommato è andata bene» ...

