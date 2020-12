Finale per cuori forti, pareggio fra Fiorentina e Genoa (Di lunedì 7 dicembre 2020) FIRENZE (ITALPRESS) – Un primo tempo bloccato e senza occasioni. Una ripresa rocambolesca e piena di emozioni. Alla fine al “Franchi” Fiorentina e Genoa impattato per 1-1, un pareggio che lascia rimpianti ad entrambe. La squadra di Prandelli domina e pareggia solamente all’ultimo secondo con un gol di Milenkovic. Il Genoa soffre, passa in vantaggio a sorpresa con Pjaca e subisce il pari nel Finale. Maran si presenta contro i viola con quattro difensori centrali di ruolo in campo (Goldaniga, Zapata, Bani, Masiello) oltre ad un terzino come Luca Pellegrini schierato sulla corsia laterale in un 4-4-2 conservativo. Eppure la prima occasione pericolosa della partita è di stampo rossoblù: Scamacca attacca la profondità e col tacco premia l’inserimento di Sturaro che viene murato al momento della conclusione ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 7 dicembre 2020) FIRENZE (ITALPRESS) – Un primo tempo bloccato e senza occasioni. Una ripresa rocambolesca e piena di emozioni. Alla fine al “Franchi”impattato per 1-1, unche lascia rimpianti ad entrambe. La squadra di Prandelli domina e pareggia solamente all’ultimo secondo con un gol di Milenkovic. Ilsoffre, passa in vantaggio a sorpresa con Pjaca e subisce il pari nel. Maran si presenta contro i viola con quattro difensori centrali di ruolo in campo (Goldaniga, Zapata, Bani, Masiello) oltre ad un terzino come Luca Pellegrini schierato sulla corsia laterale in un 4-4-2 conservativo. Eppure la prima occasione pericolosa della partita è di stampo rossoblù: Scamacca attacca la profondità e col tacco premia l’inserimento di Sturaro che viene murato al momento della conclusione ...

OfficialSSLazio : ?? Inizia l'intervento di mister #Inzaghi: 'La partita di domani per noi è una finale. La gara sarà molto importante… - QuiMediaset_it : La programmazione di #Canale5 a #dicembre #GFVIP: tre nuove puntate in onda per 3 venerdì consecutivi, il 4, l’11 e… - Gioia11625035 : Ragazzi mie, io non so più che pensare, l'unica cosa che vi chiedo è quella di rimanere più uniti che mai per PIER,… - GuidoAnzuoni : @Ire_Lica @BiancaTonelloA Cmq da me stai all'erta (con la 'a' finale significa stai in piedi. A Napoli (li, sai, so… - sonoperfidaoggi : @zorzelli2020 Che per me è la cosa migliore. A turni dobbiamo rendere immune o stefania o pier ma tutti i fandom un… -