Fiere, Covid e Space economy. Parla Piccinetti (Fiera di Roma) (Di lunedì 7 dicembre 2020) “Lo Spazio è il business di oggi”. Parola di Pietro Piccinetti, amministratore unico di Fiera di Roma, che l’11 e 12 dicembre organizza via web, con la Fondazione Amaldi, la seconda edizione del New Space economy European Expoforum per riunire il comparto europeo. Piccinetti è anche vice presidente dell’Associazione esposizioni e Fiere italiane (l’Aefi, con 41 enti associati per oltre mille manifestazioni l’anno, pre-Covid) e membro del board Federcongressi&Eventi, due realtà che rappresentato un settore duramente colpito dalla crisi. Ingegnere, partiamo dal NSE Expoforum. Tra pochi giorni andrà in scena la seconda edizione. Perché il bis? Perché è una delle manifestazioni che abbiamo ideato e creato da zero per il rilancio di ... Leggi su formiche (Di lunedì 7 dicembre 2020) “Lo Spazio è il business di oggi”. Parola di Pietro, amministratore unico didi, che l’11 e 12 dicembre organizza via web, con la Fondazione Amaldi, la seconda edizione del NewEuropean Expoforum per riunire il comparto europeo.è anche vice presidente dell’Associazione esposizioni eitaliane (l’Aefi, con 41 enti associati per oltre mille manifestazioni l’anno, pre-) e membro del board Federcongressi&Eventi, due realtà che rappresentato un settore duramente colpito dalla crisi. Ingegnere, partiamo dal NSE Expoforum. Tra pochi giorni andrà in scena la seconda edizione. Perché il bis? Perché è una delle manifestazioni che abbiamo ideato e creato da zero per il rilancio di ...

