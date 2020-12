Ferragni e Fedez ricevono l'Ambrogino d'Oro da Sala: "Speriamo di fare sempre più per l'Italia" (Di lunedì 7 dicembre 2020) La coppia Chiara Ferragni e Fedez ha ricevuto dalle mani del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, l’Ambrogino d’oro, la massima onorificenza concessa dall’amministrazione a chi ha dato lustro alla città. I due sono arrivati questa mattina a Palazzo Marino, sede del Comune, per ritirare l’onorificenza che gli è stata assegnata per il loro impegno di raccolta fondi durante l’emergenza Covid che ha permesso di realizzare in poco tempo una nuova terapia intensiva all’ospedale San Raffaele di Milano. “Durante la prima fase dell’emergenza sanitaria, hanno messo la notorietà al servizio della lotta al Covid-19 per provare a lenire le ferite della loro città. Con un racconto ironico sulla vita da famiglia milanese in quarantena, hanno sensibilizzato sull’importanza di osservare le regole per contenere il contagio - si legge ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 7 dicembre 2020) La coppia Chiaraha ricevuto dalle mani del sindaco di Milano, Giuseppe, l’d’oro, la massima onorificenza concessa dall’amministrazione a chi ha dato lustro alla città. I due sono arrivati questa mattina a Palazzo Marino, sede del Comune, per ritirare l’onorificenza che gli è stata assegnata per il loro impegno di raccolta fondi durante l’emergenza Covid che ha permesso di realizzare in poco tempo una nuova terapia intensiva all’ospedale San Raffaele di Milano. “Durante la prima fase dell’emergenza sanitaria, hanno messo la notorietà al servizio della lotta al Covid-19 per provare a lenire le ferite della loro città. Con un racconto ironico sulla vita da famiglia milanese in quarantena, hanno sensibilizzato sull’importanza di osservare le regole per contenere il contagio - si legge ...

