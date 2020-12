Feltri difende la Juve | “Siamo pieni di Bingo Bongo e ce la prendiamo con Suarez?”

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Il caso Suarez, riassunto da Vittoriosu Libero, prende tutt’altro giro. Diventa uno scandalo al contrario. Nel suo resoconto di fatti che ormai tutti conoscono, per“naturalmente essi hanno raccomandato alla commissione di essere di manica larga, non severa”. “Dove è l’indecenza?”, si chiede. “In fondo Suarez non sarebbe venuto dalle nostre parti per tenere conferenze letterarie”. La“è sotto scacco, rischia sanzioni e addirittura condanne, per una faccenda priva di rilievo. C’è chi ipotizza perfino che la squadra possa essere retrocessa in serie B. Il che conferma che nella nostra amata patria chi ha successo e denaro non soltanto diventa antipatico ma viene punito pure per le stupidaggini che possa aver commesso con leggerezza, non credendo di aver ammazzato ...