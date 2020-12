Fedez e Chiara Ferragni ritirano l’Ambrogino d’Oro: le lacrime della nonna (Di lunedì 7 dicembre 2020) Fedez e Chiara Ferragni ritirano l’Ambrogino d’Oro a Milano, da casa la nonna fa il tifo per loro e sui social mostra la sua commozione: ecco il video. Chiara Ferragni e Fedez, Fonte foto: Instagram (@ChiaraFerragni)Proprio questa mattina la coppia dello spettacolo più bella di tutte, in attesa del suo secondo figlio, a Milano ha ritirato l’Ambrogino d’Oro durante la cerimonia che è stata realizzata alla presenza del Sindaco Sala. L’onorificenza è stata assegnata proprio a loro cosi come alle altre persone che in questi mesi si sono impegnati in prima linea contro il Covid, i due si sono presentati a Palazzo Marino che è la sede del ... Leggi su chenews (Di lunedì 7 dicembre 2020)a Milano, da casa lafa il tifo per loro e sui social mostra la sua commozione: ecco il video., Fonte foto: Instagram (@)Proprio questa mattina la coppia dello spettacolo più bella di tutte, in attesa del suo secondo figlio, a Milano ha ritiratodurante la cerimonia che è stata realizzata alla presenza del Sindaco Sala. L’onorificenza è stata assegnata proprio a loro cosi come alle altre persone che in questi mesi si sono impegnati in prima linea contro il Covid, i due si sono presentati a Palazzo Marino che è la sede del ...

