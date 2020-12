Farmaci: il report, spesa privata più alta per cittadini del Sud e delle isole (Di lunedì 7 dicembre 2020) Roma, 7 dic. (Adnkronos Salute) - In Italia la spesa 'di tasca propria' per Farmaci più elevata vede al primo posto Sud e le isole con 23,5 euro l'anno; segue il Centro con 20,4 euro e il Nord con 14,3 euro. E' quanto emerge dall'Osservatorio civico sul federalismo in sanità, giunto alla sua ottava edizione, presentato oggi da Cittadinanzattiva- Tribunale per i diritti del malato nel corso di un webmeeting. Nel 2019 la spesa totale privata per i Farmaci (8.842 milioni di euro a carico dei cittadini) è aumentata di 463 milioni euro. Dei 1.581 milioni di compartecipazione, solo il 29% è riferibile al ticket fisso mentre il 71% è imputabile al differenziale di prezzo tra farmaco originator (brand) ed equivalente. A livello regionale, i valori più bassi di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 7 dicembre 2020) Roma, 7 dic. (Adnkronos Salute) - In Italia la'di tasca propria' perpiù elevata vede al primo posto Sud e lecon 23,5 euro l'anno; segue il Centro con 20,4 euro e il Nord con 14,3 euro. E' quanto emerge dall'Osservatorio civico sul federalismo in sanità, giunto alla sua ottava edizione, presentato oggi da Cittadinanzattiva- Tribunale per i diritti del malato nel corso di un webmeeting. Nel 2019 latotaleper i(8.842 milioni di euro a carico dei) è aumentata di 463 milioni euro. Dei 1.581 milioni di compartecipazione, solo il 29% è riferibile al ticket fisso mentre il 71% è imputabile al differenziale di prezzo tra farmaco originator (brand) ed equivalente. A livello regionale, i valori più bassi di ...

