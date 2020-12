Farmaci | d' Alissac Teva | Nuovo prodotto contro emicrania dopo anni senza novità

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Roma, 7 dic. (Adnkronos Salute) - “Grazie alla nostra attività di ricerca sul sistema nervoso centrale, abbiamo messo a disposizione del mondo medico unper il trattamento dell'. Questo farmaco è sul mercato italiano dall'inizio di settembre ma lo sviluppo delnon è ancora terminato perché abbiamo in atto ulteriori investimenti”. A dichiararlo è stato Hubert Puech d', amministratore delegato diItalia, intervenuto al web meeting “Colpo di testa” - I tuoi diritti sue cefalea”, l'iniziativa che ha dato il via alla campagna di sensibilizzazione sulla cefalea promossa da Cittadinanzattiva, con il contributo non condizionato di. “Abbiamo in corso anche un programma pediatrico per ...