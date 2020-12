Fantozzi | la ' figlia' Maria Cristina vive con 600 euro al mese | ' Temo di finire sotto i ponti'

zazoomblog : Maria Cristina Maccà la figlia (e la nipote Uga) di Fantozzi: “Ho paura di finire sotto un ponte. Non so quanto dur… - TuttoQuaNews : RT @ilgiornale: L'attrice, che interpretò la figlia e la nipote del ragionier Ugo Fantozzi nel penultimo film della saga, ha parlato della… - nieddupierpaolo : RT @ilgiornale: L'attrice, che interpretò la figlia e la nipote del ragionier Ugo Fantozzi nel penultimo film della saga, ha parlato della… - ilgiornale : L'attrice, che interpretò la figlia e la nipote del ragionier Ugo Fantozzi nel penultimo film della saga, ha parlat… - Notiziedi_it : Maria Cristina Maccà, la figlia di Fantozzi: “Ho paura di finire sotto un ponte” -

Ultime Notizie dalla rete : Fantozzi figlia

La pandemia è un vero e proprio dramma per tutti, compresi i lavoratori dello spettacolo. Con i cinema e teatri chiusi molti, moltissimi, attori, registi e operatori sono fermi da mesi. Tra questi c’è ...ROMA - Il cinema italiano è in crisi nera, e lo confermano le parole di Maria Cristina Maccà, attrice che ha interpretato la celebre figlia di Fantozzi e che non riesce più a trovare alcun ruolo. Lo h ...