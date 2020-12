Fantozzi, la figlia Maria Cristina Maccà preoccupa i fan: “Temo di finire sotto un ponte” (Di lunedì 7 dicembre 2020) Maria Cristina Maccà è un’attrice con un curriculum incredibile. I numeri delle sue interpretazioni parlano chiaro e descrivono la grande professionalità, impeccabile nell’aver reso unico ogni ruolo. Tra le sue esperienze si leggono 37 produzioni tra cinema e tv e 40 produzioni teatrali. Esperienze che si aggiungono alle collaborazioni con Pupi Avati, Mario Monicelli, Neri Parenti, Carlo Vanzina e Paolo Villaggio. Ed è proprio con quest’ultimo artista che l’attrice ha riscontrato una clamorosa popolarità tra chi ha amato incondizionatamente le vicende del ragionier Ugo Fantozzi. Maria Cristina Maccà ha vestito i panni di Mariangela e Uga Fantozzi, ovvero la figlia e la nipote del protagonista nel penultimo film della ... Leggi su velvetgossip (Di lunedì 7 dicembre 2020)è un’attrice con un curriculum incredibile. I numeri delle sue interpretazioni parlano chiaro e descrivono la grande professionalità, impeccabile nell’aver reso unico ogni ruolo. Tra le sue esperienze si leggono 37 produzioni tra cinema e tv e 40 produzioni teatrali. Esperienze che si aggiungono alle collaborazioni con Pupi Avati, Mario Monicelli, Neri Parenti, Carlo Vanzina e Paolo Villaggio. Ed è proprio con quest’ultimo artista che l’attrice ha riscontrato una clamorosa popolarità tra chi ha amato incondizionatamente le vicende del ragionier Ugoha vestito i panni dingela e Uga, ovvero lae la nipote del protagonista nel penultimo film della ...

