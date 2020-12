Fall Guys Stagione 3 pronti al via | lo spoiler sulle nuove skin in arrivo

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 7 dicembre 2020) È stato indubbiamente uno dei grandi protagonisti della fascia centrale di questo 2020, enon ha intenzione di cedere il passo. Il gioco di MediaTonic ha calamitato su di sé le attenzioni di numerosissimi utenti, grazie anche alla sua inclusione tra i giochi gratis del PS Plus. Una mossa che ha fornito agli addetti ai lavori da subito una fanbase alquanto nutrita, che mese dopo mese ha continuato a manifestare il proprio affetto. La fame di novità è però una costante da parte dei videogiocatori, e il team di sviluppo non può farsi trovare impreparato. A maggior ragione con una nuova, la terza, che incombe in. E non delude le aspettative il team di MediaTonic che, come da programmi, è pronto a sfornare contenuti inediti che toccheranno le corde più sensibili dei ...