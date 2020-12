Facebook rimuoverà le false notizie sugli imminenti vaccini anti-COVID

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Come sappiamo alcuniper combattere la pandemia da–19 sono ormai in dirittura d’arrivo, come nel caso della gran Bretagna, che si sta preparando a distribuire le prime dosi del vaccino sviluppato dalla Pfizer/BioNTech. Per questoha fatto sapere di star preparando un nuovo giro di vite nei confronti delle fake news, in particolare proprio per quanto riguarda quelle sui, che saranno rimosse. Si tratta della decisione più forte mai presa dall’azienda di Mark Zuckerberg per impedire che la sua piattaforma social venga utilizzata per promuovere posizioni no-vax efuorvisui. Secondo le nuove regole, i contenuti di questo tipo saranno verificati da un apposito comitato ...