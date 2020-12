Fabregas svela | «Sono stato vicino a tre squadre italiane prima di venire al Monaco»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Cesc, centrocampista del, ha rilasciato un’intervistando di essereall’approdo in Serie A Il centrocampista del, Cesc, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport. Ecco le sue dichiarazioni. MORATA – «Negli ultimi anni gli è mancata un po’ di regolarità, ne abbiamo parlato spesso quando eravamo compagni nel Chelsea. Adesso l’ha ritrovata: merito della Juve e della famiglia, che in Italia si trova molto bene. L’ho sentito da poco, è molto felice. Álvaro e Ronaldouna bella coppia d’attacco, si compensano e segnano entrambi». MESSI AL– «Il Barcellona è casa sua, è la sua squadra da quando è piccolo.scelte molto personali, non mi intrometto. Considerata la ...