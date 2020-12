Fabregas: “Sarri? E’ superstizioso. Fissava gli allenamenti sempre alle 3 del pomeriggio” (Di lunedì 7 dicembre 2020) Intervistato da Tuttosport, il centrocampista del Monaco, Cesc Fabregas, parla anche di Maurizio Sarri, suo allenatore ai tempi del Chelsea. “Sarri voleva puntare su Jorginho, che aveva avuto al Napoli ed era arrivato al Chelsea per 60 milioni. A me non bastava giocare l’Europa League e Coppa di Lega, io sono sempre stato titolare. Volevo essere sempre protagonista in Premier. Così alla fine sono andato via. Sarri è un buon allenatore e una persona di cuore. Però ha convinzioni molto forti a livello tattico, è superstizioso ed è molto difficile fargli cambiare idea. Se ripenso alla storia degli allenamenti…”. Cioè? “Sarri ci Fissava gli allenamenti ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 7 dicembre 2020) Intervistato da Tuttosport, il centrocampista del Monaco, Cesc, parla anche di Maurizio Sarri, suonatore ai tempi del Chelsea.voleva puntare su Jorginho, che aveva avuto al Napoli ed era arrivato al Chelsea per 60 milioni. A me non bastava giocare l’Europa League e Coppa di Lega, io sonostato titolare. Volevo essereprotagonista in Premier. Così alla fine sono andato via. Sarri è un buonnatore e una persona di cuore. Però ha convinzioni molto forti a livello tattico, èed è molto difficile fargli cambiare idea. Se ripenso alla storia degli…”. Cioè?cigli...

