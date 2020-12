Fabregas: “Quando c’era Ancelotti sono stato vicino al Napoli” (Di lunedì 7 dicembre 2020) Nell’intervista rilasciata a Tuttosport, il centrocampista del Monaco, Cesc Fabregas, ha dichiarato di essere stato vicino allo sbarco in Serie A, al Napoli e al Milan. Il Napoli a cui si riferisce è quello allenato da Carlo Ancelotti. Queste le sue parole: “sono stato vicino a tre squadre italiane prima di venire al Monaco. Ho parlato con Ancelotti, quando allenava il Napoli, e anche con Gazidis, quando è passato al Milan. Ma ho preferito scegliere il Monaco”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 7 dicembre 2020) Nell’intervista rilasciata a Tuttosport, il centrocampista del Monaco, Cesc, ha dichiarato di essereallo sbarco in Serie A, al Napoli e al Milan. Il Napoli a cui si riferisce è quello allenato da Carlo. Queste le sue parole: “a tre squadre italiane prima di venire al Monaco. Ho parlato con, quando allenava il Napoli, e anche con Gazidis, quando è passato al Milan. Ma ho preferito scegliere il Monaco”. L'articolo ilNapolista.

napolista : #Fabregas: “Quando c’era #Ancelotti sono stato vicino al #Napoli” A Tuttosport: “Ho parlato anche con Gazidis, quan… - Marco77018284 : @MilanNewsit È finita per te nonno Fabregas, che poi quando sei arrivato al Monaco hai menato una sfiga incredibile - calciomercatoit : ???#Juventus, #Fabregas su #Morata: 'L’ho sentito da poco, è molto felice. Ho parlato con Ancelotti, quando allenava… - Lautaresque : @StrowmanDr @_goodtime__ Fabregas entrato nelle rotazioni solo quando si sono rotti tutti, aveva chiesto la cession… - StrowmanDr : @_goodtime__ @Lautaresque Vabbè non facciamo passare che Lukaku e Bastoni non abbiano qualità da vendere E pure al… -

Ultime Notizie dalla rete : Fabregas “Quando Economia Solidale e Sociale: verso una legge regionale infoSOStenibile