F1, Valtteri Bottas: “Solo chi non capisce di sport può pensare che abbia concluso una gara da idiota” (Di lunedì 7 dicembre 2020) Valtteri Bottas torna a mente fredda sul suo Gran Premio di Sakhir 2020 di Formula Uno. Un ottavo posto finale che è andato ad acuire ulteriormente un weekend disastroso per il portacolori della Mercedes che, sostanzialmente, non ha saputo gestire l’esuberanza del suo giovane neo-vicino di box George Russell. Il confronto diretto è stato impietoso, con il classe 1999 che ha dominato la scena sul campo, prima di un finale di gara nel quale è successo di tutto. Il finlandese prova a “difendersi” nel post-Sakhir, dopo che le critiche che gli sono piovute addosso sono state davvero notevoli. “Se uno non conosce la Formula Uno potrebbe pensare che io sia stato un completo idiota, e questo non va bene – spiega a Marca – Non sono uno stupido, non va bene pensare così. Chi, invece, capisce ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 dicembre 2020)torna a mente fredda sul suo Gran Premio di Sakhir 2020 di Formula Uno. Un ottavo posto finale che è andato ad acuire ulteriormente un weekend disastroso per il portacolori della Mercedes che, sostanzialmente, non ha saputo gestire l’esuberanza del suo giovane neo-vicino di box George Russell. Il confronto diretto è stato impietoso, con il classe 1999 che ha dominato la scena sul campo, prima di un finale dinel quale è successo di tutto. Il finlandese prova a “difendersi” nel post-Sakhir, dopo che le critiche che gli sono piovute addosso sono state davvero notevoli. “Se uno non conosce la Formula Uno potrebbeche io sia stato un completo idiota, e questo non va bene – spiega a Marca – Non sono uno stupido, non va benecosì. Chi, invece,...

