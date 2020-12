F1, Mick Schumacher: Jean Alesi non trattiene l'emozione (Di lunedì 7 dicembre 2020) È straordinario vederlo campione', sono le parole alla Gazzetta dello Sport. Secondo l'ex driver transalpino, Schumi Jr sta seguendo tutte le tappe per diventare un grande: 'Ha vinto l'Europeo di F.3 ... Leggi su sport.virgilio (Di lunedì 7 dicembre 2020) È straordinario vederlo campione', sono le parole alla Gazzetta dello Sport. Secondo l'ex driver transalpino, Schumi Jr sta seguendo tutte le tappe per diventare un grande: 'Ha vinto l'Europeo di F.3 ...

Eurosport_IT : Mick Schumacher si laurea campione di Formula 2! ???? Tutta l'emozione e la gioia del figlio di Michael ????… - SkySportF1 : Formula 2, Mick Schumacher campione del mondo: la sua stagione in FOTO #SkyMotori #F1 #Formula1 #SakhirGP ???? #F2 - SkySportF1 : ?? MICK SCHUMACHER È CAMPIONE DEL MONDO? ?? SUO IL TITOLO FORMULA 2 2020 ?? I risultati ? - GazzettinoL : Mick Schumacher è il nuovo campione del mondo di Formula 2. Nella prossima stagione il tedesco correrà in Formula 1… - infoitsport : Mick Schumacher: “La F.2 mi ha maturato, pronto per la Formula 1” -