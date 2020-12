F1, Hamilton ad Abu Dhabi? Ecco perché non è sicuro che Lewis ci sarà (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il Covid non ha risparmiato neanche Lewis Hamilton, risultato positivo al test martedì 1 dicembre dopo aver manifestato lievi sintomi all'indomani della vittoria nel GP Bahrain. Dopo essere stato ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il Covid non ha risparmiato neanche, risultato positivo al test martedì 1 dicembre dopo aver manifestato lievi sintomi all'indomani della vittoria nel GP Bahrain. Dopo essere stato ...

dinoadduci : F1, Hamilton ad Abu Dhabi? Ecco perché non è sicuro che Lewis ci sarà - FormulaPassion : #F1 | #Wolff fiducioso sul rientro di #Hamilton - Gazzetta_it : .@F1, @LewisHamilton ad #abudhabigp? Ecco perché non è sicuro che #Lewis ci sarà - Motorsport_IT : #F1 | Toto Wolff pensa che Lewis Hamilton sia 'sulla strada giusta' per rientrare in #Formula1 ad Abu Dhabi, ma con… - sportface2016 : #AbuDhabiGP | #Wolff apre al ritorno di #Hamilton in caso di test negativo per il weekend -