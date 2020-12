Europa | Artico e Giappone Così Putin tenta l’avventura marittima

Leggi su formiche

(Di lunedì 7 dicembre 2020) La marina britannica nelle ultime due settimane ha scoperto nove imbarcazioni russe al limite delle acque inglesi della Manica, del Mar Celtico e attorno alle coste orientali della Scozia. Negli ultimi 14 giorni sono stati avvistati un sottomarino in superficie, un cacciatorpediniere, una corvetta e un pattugliatore, insieme ai loro rimorchiatori di supporto e alle navi di rifornimento. La nave di pattuglia della Royal Navy “HMS Severn”, in servizio nel Canale della Manica e nello stretto di Dover, ha shadowed (ossia ha fatto da ombra, pedinato) un sottomarino di classe Kilo, lo “Stary Oskol”, e poi la corvetta “Boikiy” e la nave pattuglia “Vasiliy Bykov”; mentre l'”HMS Northumberland” ha osservato da vicino il cacciatorpediniere di classe Udaloy “Vice ammiraglio Kulakov” che era in navigazione a nord-ovest delle Ebridi Esterne, al largo della costa occidentale della Scozia. “Questo è ...