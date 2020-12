Età media, patologie pregresse: tutte le differenze tra la prima e la seconda ondata Covid (Di lunedì 7 dicembre 2020) La prima ondata di Coronavirus e la seconda hanno profonde differenze. A sottolinearlo è l’ultimo report dell’Istituto superiore di sanità sulle caratteristiche dei pazienti deceduti positivi al Coronavirus in Italia, basato sui dati aggiornati al 2 dicembre e che descrive le caratteristiche di 55.824 pazienti. Ma vediamo nel dettaglio cosa è cambiato da marzo a oggi: La geografia Il 39,9 per cento delle morti verificatesi per Covid in Italia dall’inizio della pandemia è avvenuta in Lombardia. Se nel periodo marzo-maggio un decesso su 5 è avvenuto in Lombardia e oltre l’85 per cento solo nel Nord Italia (Emilia-Romagna compresa), durante i mesi autunnali (ottobre-novembre) la distribuzione si è allargata a tutta la Penisola, coinvolgendo anche il Centro-Sud e in particolare due Regioni: la Campania – ... Leggi su tpi (Di lunedì 7 dicembre 2020) Ladi Coronavirus e lahanno profonde. A sottolinearlo è l’ultimo report dell’Istituto superiore di sanità sulle caratteristiche dei pazienti deceduti positivi al Coronavirus in Italia, basato sui dati aggiornati al 2 dicembre e che descrive le caratteristiche di 55.824 pazienti. Ma vediamo nel dettaglio cosa è cambiato da marzo a oggi: La geografia Il 39,9 per cento delle morti verificatesi perin Italia dall’inizio della pandemia è avvenuta in Lombardia. Se nel periodo marzo-maggio un decesso su 5 è avvenuto in Lombardia e oltre l’85 per cento solo nel Nord Italia (Emilia-Romagna compresa), durante i mesi autunnali (ottobre-novembre) la distribuzione si è allargata a tutta la Penisola, coinvolgendo anche il Centro-Sud e in particolare due Regioni: la Campania – ...

