Eriksson esalta l’Italia | “Gli Azzurri di Mancini possono vincere l’Europeo”

Leggi su itasportpress

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Intervistato da Il Messaggero, l'ex allenatore della Lazio e storico ct Sven-Göranhato il grande lavoro di Robertoalla guida dell'Italia augurando il meglio aglindo le opportunità di trionfo al prossimo Europeo.vota Italiacaption id="attachment 1061719" align="alignnone" width="667" Italia(getty images)/caption"Roberto (ndr) non è una sorpresa per me. Di lui avrei detto 30 anni fa che sarebbe diventato un grandissimo allenatore", ha affermato. "Già ai tempi della Sampdoria. Seguiva tutto. Era giocatore, allenatore, presidente... guidava anche il pullman". E sul suo lavoro come ct degli: "Ha fatto un super lavoro. Dopo l'eliminazione ...