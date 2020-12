ENGIE EPS | aggiudicato nuovo progetto negli Usa

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 7 dicembre 2020) (Teleborsa) –Eps si è aggiudicata uncontratto di fornitura in Massachusetts, che si aggiunge agli oltre 600MWh di contratti già assicuratiStati Uniti. Nel dettaglio la Società – si legge in una nota – è stata selezionata da Kearsarge Energy, sviluppatore con sede a Boston, per fornire un sistema di accumulo da 10MWh che verrà costruito a Bellingham, Massachusetts e farà parte deldi Solar-plus-Storageda Kearsarge nel contesto del processo competitivo lanciato dalla municipalità statunitense. “Questo contratto – spiegaEps – rappresenta un’ulteriore conferma della competitività delle linee di prodotto Giga Storage e Industrial Solutions che ci permettono di sviluppare soluzioni innovative facendo leva sulla tecnologia proprietaria e su un ...