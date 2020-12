Energia, Terna Plus best practice mondiale per la gestione dei progetti (Di lunedì 7 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Terna Plus, la società del Gruppo Terna responsabile dello sviluppo delle attività inTernazionali, è stata riconosciuta leader mondiale nella gestione e organizzazione dei progetti infrastrutturali, unica azienda italiana del settore energetico ad aver ottenuto, per la prima volta, la certificazione IPMA Delta (Classe 3 Standardised) per le specifiche competenze acquisite e messe in pratica negli ultimi tre anni nel project management. A livello mondale sono soltanto 30 le società che hanno ottenuto i requisiti per l'inserimento nella lista della certificazione IPMA Delta.IPMA ha eseguito la valutazione dei processi e delle competenze di Terna attraverso una serie di parametri quali-quantitativi applicati alla programmazione, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 7 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) –, la società del Grupporesponsabile dello sviluppo delle attività inzionali, è stata riconosciuta leadernellae organizzazione deiinfrastrutturali, unica azienda italiana del settore energetico ad aver ottenuto, per la prima volta, la certificazione IPMA Delta (Classe 3 Standardised) per le specifiche competenze acquisite e messe in pratica negli ultimi tre anni nel project management. A livello mondale sono soltanto 30 le società che hanno ottenuto i requisiti per l'inserimento nella lista della certificazione IPMA Delta.IPMA ha eseguito la valutazione dei processi e delle competenze diattraverso una serie di parametri quali-quantitativi applicati alla programmazione, ...

A Codrongianos nascerà l’hub naturale dell’energia

Terna ha illustrato in Comune i progetti per la realizzazione della futura stazione La commissione ora è al lavoro per la scelta dell’idea architettonica vincente ...

