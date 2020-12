Ender' s Game | il libro da cui è tratto il film è consigliato ai Marines | ecco perché

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Ildi Orson Scott da cui trae ispirazione'sè stato inserito nella lista di letture raccomandate agli ufficiali del Corpo dei's, ildi Orson Scott da cui iltrae ispirazione, è stato inserito nella lista di letture raccomandate agli ufficiali del Corpo deidegli Stati Uniti; secondo alcuni esperti il romanzo offre "lezioni di metodologia di addestramento, leadership ed etica". Il romanzo è ambientato in un futuro prossimo imprecisato e presenta un'umanità in pericolo dopo due conflitti con i Formics, una malvagia specie aliena. In preparazione per un'anticipata terza invasione, i bambini, incluso il protagonista del romanzo, Andrew "" Wiggin, vengono ...