“End of the road” KISS 2021 | il VIDEO

KISS "End of the road": il prossimo show della celebre rock band promette grandi cose. Secondo quanto promesso, la band saluterà i suoi fan con una serie di show memorabili. Tra le tappe previste, una riguarderà il nostro Paese. Ma vediamolo in dettaglio. End of the road: come sarà il tour dei KISS? KISS "End of the road" sarà l'ultimo World Tour che impegnerà la celebre rock band nel 2021. L'anno di commiato sarà inaugurato proprio il prossimo 31 dicembre a Dubai. A darne l'annuncio è il frontman del gruppo, Paul Stanley. Come ha dichiarato a Kyle Meredith, infatti, lo show sarà trasmetto in diretta streaming proprio la notte di San Silvestro. Pertanto, 50 telecamere con visione a 360 gradi sono già puntate sul palco dell'Atlantis, rinomato ...

