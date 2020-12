Emma Marrone, il dolore per il cane Gaetano: “Hai lasciato un vuoto enorme” (Di lunedì 7 dicembre 2020) Emma Marrone ha salutato per l’ultima volta il suo amato cane Gaetano su Instagram. E l’ha fatto con un post toccante e affettuoso: il bulldog del resto era noto ai fan dell’artista salentina, che spesso condivideva scatti in sua compagnia. Il cane di Emma viveva con i suoi genitori, e ogni volta che gli impegni glielo permettevano tornava a trovarlo per trascorrere con lui momenti spensierati e felici. Adesso non potrà più farlo, come ha scritto sui suoi profili social: Quando tornerò a casa per Natale non ci sarai. Oggi ti abbiamo detto Arrivederci Gaetano. Sei stato uno dei regali più belli della vita. Ci hai fatto sorridere, ci hai amati senza limiti e ci hai insegnato cosa significa amare. La cantante ha voluto sottolineare quanto fosse importante per lei il ... Leggi su dilei (Di lunedì 7 dicembre 2020)ha salutato per l’ultima volta il suo amatosu Instagram. E l’ha fatto con un post toccante e affettuoso: il bulldog del resto era noto ai fan dell’artista salentina, che spesso condivideva scatti in sua compagnia. Ildiviveva con i suoi genitori, e ogni volta che gli impegni glielo permettevano tornava a trovarlo per trascorrere con lui momenti spensierati e felici. Adesso non potrà più farlo, come ha scritto sui suoi profili social: Quando tornerò a casa per Natale non ci sarai. Oggi ti abbiamo detto Arrivederci. Sei stato uno dei regali più belli della vita. Ci hai fatto sorridere, ci hai amati senza limiti e ci hai insegnato cosa significa amare. La cantante ha voluto sottolineare quanto fosse importante per lei il ...

