Elisabetta Serio | un Piano per Napoli | il nuovo disco dell’artista partenopea

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Tempo di lettura: 4 minuti– Nota ai più per essere stata l’ultima pianista che ha accompagnato Pino Daniele in tour negli ultimi 3 anni,torna con unlavorografico a quattro mani con il pianista Lorenzo Hengeller, pubblicato dalla Sony Music e uscito lo scorso 27 novembre. Come nasce questa idea? “Nasce dall’incontro artistico con Lorenzo Hengeller, pianista napoletano noto per le sua indole sfavillante, da vero ‘mattacchione’, con uno swing-feel all’italiana. Lorenzo voleva fare uncon me già da qualche anno e insieme cercavamo qualcosa che non fosse stato già scritto. Abbiamo pensato dapprima di tributare i nuovi classici napoletani solo con i dueforti e, in secondo momento abbiamo pensato che potevano essere ...