Elisabetta Gregoraci spiazza tutti. Con Pierpaolo ultima notte al GF Vip: "Abbiamo fatto l'amore…"

Ci siamo, Elisabetta Gregoraci sta trascorrendo le ultime ore all'interno della spiata casa di Cinecittà. Stiamo parlando di una delle concorrenti più rilevanti del primo avvincente capitolo di questo GF Vip che, fra poco, accoglierà molti nuovi concorrenti. Alfonso Signorini ha tentato di convincerla a restare, ma quest'ultima sente il dovere di tornare dall'adorato figlio Nathan Falco Briatore. Il direttore del settimanale Chi nonché conduttore del GF Vip 5 ha voluto regalare a Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli la loro ultima notte da conviventi, in modo di concludere al meglio l'avventura vissuta insieme. Dopo una serata di grande festa con i vari coinquilini, i due piccioncini si sono ritirati nel cosiddetto Cucurio.

Parpiglia : #gfivp io so chi ha ragione in questa rissa #gregoraci vs #salemi . ELISABETTA PERCHÉ SO... perché c ero... Amen - Filos49286209 : @GFVIP53 Elisabetta Gregoraci,Pierpaolo, Tommaso - GFvip5sondaggi : Anticipazioni #gfvip - il meno votato andrà in nomination - il più votato sarà immune - Tommaso e la 'confessione… - blogtivvu : Ariadna Romero: “Al #GFVip ho fatto il tifo per Pierpaolo ed Elisabetta Gregoraci” – VIDEO - 5Slep : RT @GretaSmara: Mood della giornata sapendo che tra poche ore Elisabetta Gregoraci abbandonerà ufficialmente il gioco #GFVIP #gregorelli ht… -

