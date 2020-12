Elisa Isoardi | quel ‘difetto’ fisico che nessuno ha mai notato

Leggi su chenews

(Di lunedì 7 dicembre 2020)è strepitosa, la conduttrice dopo Ballando ha ricevuto ancora più popolarità ma non tutti hannoun particolare del suo. Fonte InstagramQuesto pomeriggio su Rai 1 andrà in onda una nuova puntata di Oggi è un altro giorno, ospite del giornocon il suo amico a quattro zampe Zenit, nell’attesa di scoprire come andrà l’intervista con Serena Bortone ecco un particolare della conduttrice che forse non avete mai. In una vecchia foto su Instagramha mostrano come mai prima la forma del suo naso ricevendo numerose critiche, alle quali ha saputo rispondere con estrema ironia ed eleganza. Tuttavia secondo la morfopsicologia, una branca della psicologia che studia la corrispondenze tra la ...