Eli Wallach, l'eterno brutto del grande cinema mondiale (Di lunedì 7 dicembre 2020) 105 anni fa nasceva Eli Wallach. È un attore entrato diritto nella storia del cinema grazie al ruolo di Tuco in "Il buono, il brutto, e il cattivo" di Sergio Leone. Ha lavorato con numerosi grandi registi come Francis Ford Coppola e ricevuo un Oscar alla carriera. Ha amato infine il nostro paese tanto da imparare l'italiano e partecipare a diversi film nostrani soprattutto nell'ambito degli spaghetti western. Eli Wallach, dal teatro al grande cinema Eli Wallach arriva tardi a Broadway dove ad esempio si distinse per la sua interpretazione nel famoso dramma "La rosa tatuata" di Tennessee Williams. La sua è una formazione solida basata sul metodo Stanivslaskij imparato all'Actor studio. Un metodo che prevede lo studio della psicologia del personaggio cercandone dei ...

Il 7 Dicembre 1915 nasce a Brooklyn, New York, l’attore Eli Wallach, uno dei personaggi più caratteristici del western all’italiana.

