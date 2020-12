(Di lunedì 7 dicembre 2020) Pochissime squadre percepiscono la sconfitta come il. Anche quando vincevano i tifosi si chiedevano come sarebbe stata lasenza. Sivano, pronti ad affrontare un periodo di declino, privi di leadership. Nessuno aveva intuito, però, la possibilità di crollare conancora capitano. Eldipinge la crisi del, (non) trascinato dalpiù depresso della storia: sconfitta a Cadice sabato, ormai la squadra di Koeman è nona nella Liga. E l’argentino è il fantasma di se stesso: solo nel match col Cadice ha perso p29 volte. Eche lo stesso presidente del Cda Carles Tusquets ha detto che forse avrebbero fatto meglio a ...

fawkes9_guy : RT @napolista: El Pais: Depressione #Barcellona, così si prepara alla vita dopo #Messi Il Barca è nono in classifica: anche quando vincevan… - napolista : El Pais: Depressione #Barcellona, così si prepara alla vita dopo #Messi Il Barca è nono in classifica: anche quando… -

Ultime Notizie dalla rete : Pais Depressione

IlNapolista

Il Barca è nono in classifica: anche quando vincevano i tifosi si chiedevano come sarebbe stata la vita senza Messi. Ecco, così ...Senza leader in campo e fuori, la crisi di questa estate non trova soluzione. Koeman lasciato in balia degli eventi ...