Egitto, Zaki dovrà rimanere ancora in carcere. Amnesty: 'Sconcertante, Italia si mobiliti' (Di lunedì 7 dicembre 2020) La detenzione in Egitto di Patrick Zaki è stata confermata per altri 45 giorni da una Corte antiterrorismo del Cairo. Lo ha riferito in un tweet l'Ong Eipr di cui fa parte il ricercatore egiziano che ...

